Радянська і російська співачка Алла Пугачова похвалилася незвичайним перетворенням у власний день народження

Сьогодні, 15-го квітня, відзначає 71-річчя знаменита співачка Алла Борисівна. Тому приводу молодий чоловік зірки вирішив поділитися сімейним відео, на якому Пугачова покрасувалася помолоділим після пластики обличчям, передає Politeka.net.

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Відзначимо, вчора примадонна зізналася, що зробила чергову підтяжку і робить вона це вкрай обережно. Так, перед днем народження зірка вирішила присвятити новим обличчям і розповіла, що вже зробила пластику обличчя, повік, а також підтяжку обличчя.

"Оскільки мені не можна загальний наркоз ... я робила маленькі підтяжки ... Нитки - це жахливо. Тільки легкі операції. У мене просто гарна шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які не беруться за такі речі", - зазначила раніше Пугачова. 

Сьогодні вона з'явилася на ролику свого чоловіка Максима Галкіна, який представив стильний образ своєї щасливої дружини. Під новим постом не утрималися від коментарів багато зірок, а Філіп Кіркоров звично відзначився "смайликами" під відео. 

Також ми писали, що Галкін вирішив зняти на відео, як він готувався разом з дітками до свята своєї дружини - діти намагалися намалювати цілий плакат з милими сердечками, власноруч прикрасили будинок, а син Алли Борисівни навіть вирішив сам надути кульки. 

У ролику видно, як чоловік Пугачової керує процесом з боку, а вже після знімає привітання дітей на камеру, також показуючи змінилася після пластики зірку: 

«З днем народження, кохана!», - коротко написав Галкін під новим роликом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Божечки як милоооооо 😻», «З днем народження, дуже гарна сім'я🥀», «Справжнього щастя дочекалася просто жінка», «🙏милі,такі милі,З Днем Народження!!!Нашу дорогу Аллу Борисівну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «найкрасивіша іменинниця!😍 Зі святом вас!», «Які ви класні , Алла шикарна 😍», «З днем народження!!! Міцного вам усім здоров'я!!!🎂💐».

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