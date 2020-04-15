Радянська і російська співачка Алла Пугачова похвалилася незвичайним перетворенням у власний день народження

Сьогодні, 15-го квітня, відзначає 71-річчя знаменита співачка Алла Борисівна. Тому приводу молодий чоловік зірки вирішив поділитися сімейним відео, на якому Пугачова покрасувалася помолоділим після пластики обличчям, передає Politeka.net.

Відзначимо, вчора примадонна зізналася, що зробила чергову підтяжку і робить вона це вкрай обережно. Так, перед днем народження зірка вирішила присвятити новим обличчям і розповіла, що вже зробила пластику обличчя, повік, а також підтяжку обличчя.

"Оскільки мені не можна загальний наркоз ... я робила маленькі підтяжки ... Нитки - це жахливо. Тільки легкі операції. У мене просто гарна шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які не беруться за такі речі", - зазначила раніше Пугачова.

Сьогодні вона з'явилася на ролику свого чоловіка Максима Галкіна, який представив стильний образ своєї щасливої дружини. Під новим постом не утрималися від коментарів багато зірок, а Філіп Кіркоров звично відзначився "смайликами" під відео.

Також ми писали, що Галкін вирішив зняти на відео, як він готувався разом з дітками до свята своєї дружини - діти намагалися намалювати цілий плакат з милими сердечками, власноруч прикрасили будинок, а син Алли Борисівни навіть вирішив сам надути кульки.

У ролику видно, як чоловік Пугачової керує процесом з боку, а вже після знімає привітання дітей на камеру, також показуючи змінилася після пластики зірку:

«З днем народження, кохана!», - коротко написав Галкін під новим роликом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Божечки як милоооооо 😻», «З днем народження, дуже гарна сім'я🥀», «Справжнього щастя дочекалася просто жінка», «🙏милі,такі милі,З Днем Народження!!!Нашу дорогу Аллу Борисівну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «найкрасивіша іменинниця!😍 Зі святом вас!», «Які ви класні , Алла шикарна 😍», «З днем народження!!! Міцного вам усім здоров'я!!!🎂💐».

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