Знаменита українська співачка Віра Брежнєва влаштувала незвичайну домашню фотосесію

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників навіть під час карантину новими фото у сміливому вигляді, зірка вирішила знятися в домашній фотосесії нібито на веб-камеру, пише Рoliteka.net.

Нові фото з'явились на сторінці фотографа, яка також представила коментар самої Віри, стосовно ситуації з карантином та самоізоляцією.Також зірка розповіла про проблеми у відносинах зі старшою дочкою:

«Мені не вистачає зустрічей з друзями, хоча ми робимо багато відео-дзвінків. Це ще раз доводить, що особисте спілкування неможливо замінити. Можна якось рятуватися між, але не замінити.

На днях ми півтори години розмовляли з моєю дочкою Сонею і зрозуміли, що все одно не можемо наговоритися. Вона залишилася одна в Лос-Анджелесі. Ми рахуємо дні, коли можна буде просто приїхати і побути всією родиною разом» - розповідає співачка.

При цьому вона відзначає, що раніше часто мріяла побувати вдома хоча б тиждень спокійно, а тепер у неї є час для сім'ї і себе самої.

«Ми всі люди волелюбні, нам потрібна була свобода дій. І навіть якщо ми не працюємо і не вчимося – все одно хотіли б вести повноцінне соціальне життя. Але я все одно рада побути вдома, можна перепочити. І думаю, що зараз час переоцінки людей, ситуацій, способу життя і можливостей.

Спочатку у мене був рефлекс працюючої людини: щоб не сидіти вдома безцільно, не втратити внутрішній вогник, я собі навигадувала стільки активностей, що тепер у мене практично немає вільного часу. У перший тиждень я вирішила просто відпочити – після важкого туру по Америці. Після два тижні я звикала, а зараз насолоджуюся цим моментом. Я не знаю коли це закінчиться, зрозуміло, що економічна сторона нікого не радує, всім складно. Але з тієї точки зору, що ми вже в цьому стані, нам краще сприймати його позитивно», - зробила висновки Брежнєва.

Раніше, Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсового курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.

На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.

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