Знаменита артиска Ані Лорак здивувала жаркими кадрами з фотосесії в бежевому ліфчику з ременями

Після того, як був введений карантин, зірка залишилася разом з дочкою вдома. Дотримуючись самоізоляції, Кароліна скасувала концерти, публічні заходи і майбутні зйомки. Однак, щоб підтримувати інтерес своєї аудиторії, артистка почала проводити прямі ефіри в Instagram і ділитися архівними кадрами з фотосесій. Цього разу зірка представила раніше не публіковані кадри, поставши у гарячому вигляді, пише Рoliteka.net.

Так, після того, як зірка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом, зірка почала публікувати в мережі більш сміливі і пікантні кадри. Цього разу Кароліна постала на знімках в стильному кроп-топі з декором у вигляді чорних стрічок і світлих штанах із завищеною талією. У підписі до кадрів Ані Лорак поцікавилася у шанувальників, який з образів їм подобається більше.

Як і очікувалося, фанати відреагували досить бурхливо, тут же обговоривши досить сміливі кадри зірки. Деякі написали, що Кароліна стає схожа на ляльку з силікону, інші ж розкритикували її ліфчик "для годуючих".

За словами шанувальників, зірка переходить межу, порушуючи правила хорошого стилю і комбінуючи білизну зі світлими брюками.

До цього Кароліна з'явилася в домашньому вигляді, зі звичною зачіскою - недбалим пучком на голові і в білій майці з принтом на грудях. Зірка під час ефіру вирішила розповісти багато корисного для фанатів.

Так, на початку ефіру Лорак розповіла, як проходить її карантин, зазначивши, що зараз вона, як і інші, спить, їсть, спілкується з сім'єю і готує.

Зірка зазначила, що її ідеальний день, коли доводиться вставати без будильника.

«Робиш те, що хочеш. Але зараз я вже скучила за хорошою суєті і відчуваю себе тривожно, тому що не бачуся з глядачами», - зауважила Кароліна.

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