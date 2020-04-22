Ольга Бузова і Лєра Кудрявцева під час прямого ефіру в Instagram поговорили на таємні теми

зокрема Ольга Бузова запитала у колеги, як та зважилася народити дитину, будучи в досить зрілому віці.

"Дуже хотіла, дуже. Я б все за це віддала. Я так цього хотіла, що страшно не було", – Лєра зізналася, і задала зустрічне питання.

Бузова відповіла, що буде щаслива, якщо завагітніє, проте не впевнена, що у неї вийде.

"Я жодного разу в житті не була вагітна. Ось клянусь! Жодного разу в житті", – зізналася співачка. При цьому Бузова уточнила, що завжди предохранялась, але був період, коли вона хотіла завести дитину. Зараз, швидше за все, врятує тільки диво.

"Коли був ще шлюб, ми намагалися, але не виходило з певних причин. Якщо зараз це диво станеться, я б народила", – заявила співачка.

Лера Кудрявцева побажала, щоб це здійснилось: "Посилаю тобі: беременей, беременей, беременей".

Бузова додав, що мріє про повноцінну сім'ю. Також вона розповіла, що вже втомилася чути питання про те, коли вона родить. "Хочу, щоб від мене вже відстали все", – заявила співачка.

Нагадаємо, що Ольга Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисину?".

Як повідомляла Politeka, Оля Бузова впала зі сцени під час концерту, дикий конфуз потрапив на відео: "Та вона в го...".

Також Politeka писала, що у Ольги Бузової розставили всі крапки з приводу її вагітності: "Познайомила з батьками...".