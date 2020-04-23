Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала спекотний весняний ролик у новому стильному образі

Даша вирішила прокоментувати ситуацію з продовженням карантину до 11-го травня, написавши пост в соціальній мережі Instagram під новим відео. У ролику зірка приміряла на себе стильне чорне плаття з оксамиту, приємно здивувавши сонячними кадрами, пише Politeka

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Мы все устали от сложившейся ситуации... Наверняка, многие из вас уже мечтают о том, куда отправятся по окончании карантина... Я могу вам помочь! Сегодня стартует конкурс, где я разыгрываю путешествие для двоих на Мальдивы ✨ Но, если вдруг вы уже успели привыкнуть к самоизоляции, можете забрать 100 000 гривен – выбирайте! ⠀ Условия до неприличия простые: переходите сюда – @maldives_dasha – и подписывайтесь на всех спонсоров в разделе «подписки». Розыгрыш будет проводиться 4 мая в прямом эфире – всё по-честному! Всем удачи, ваша Даша! ❤️

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Так, Даша вирішила показати, як веселиться у вигляді гарячої діви. Дівчина доповнила свій яскравий цибулю масивними черевиками на шнурівці, шкіряними укороченими рукавичками і використовувала накладні пасма для високого хвоста з великої гумою. 

Свій образ Даша приміряла для ролика, в якому розповіла про конкурс - дівчина хоче подарувати шанувальникам поїздку на Мальдіви, так як всі вже втомилися від карантину: 

«Ми всі втомилися від ситуації... Напевно, багато хто з вас вже мріють про те, куди вирушать по закінченні карантину... Я можу вам допомогти!», - написала Астаф'єва.

Ось що відповіли шанувальники:

«Нехай виграє той, хто найбільше потребує🙌Але ,а я не відмовляюся від перемоги❤️ Всім удачі!», «Ура ура!!! Мальдіви моя мрія!❤️», «Клаааааас😍😍😍 уже схуда більше Каменських😍 всім удачі 🙌ну а мені перемоги ❤️❤️❤️», «🔥 даа, зараз би на сонечко ❤️», «Беру участь! Всім удачі😍», «Не бреши».

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова, яка під час карантину проводить гру «Правда чи дію» з зірками, влаштувала справжній батл з Дашею Астаф'євою.

Запис прямого ефіру з'явилася на сторінці Ольги Полякової в Instagram. Дівчата зіграли в гру «Правда чи дію», в процесі якої відповідали на різні провокаційні питання, а також виконували завдання один одного.

Повідомлялося, що українська співачка Даша Астаф'єва у відвертій сукні вразила провокаційним знімком.

цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала  сплячої у досить незвичному для неї образі, на диво скромний.

На знімку Астаф'єва лежить на подушці в довгому обтягуючому платті, яке вдало підкреслює всі її вигини і значну груди. Волосся артистки розпатлане, а ноги босі.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі