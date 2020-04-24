Відомому молдавському співакові Дану Балану, якому приписують роман з українською артисткою Тіною Кароль, вже за 40, однак своє особисте життя він продовжує приховувати за "сімома замками"

Артист народився в Кишеневі в сім'ї дипломата і телеведучої, передає Politeka.net. У 10 років батьки подарували йому його перший інструмент — акордеон. Дан закінчив музичну школу.

Однак у 1996 році за порадами батьків майбутній співак вступить на юридичний факультет.

Батьки пообіцяли купити Дану новий синтезатор, якщо він без проблем поступить в інститут. Майбутній артист зібрав свою першу групу "Inferialis" і в результаті прийшов до точного висновку - він хоче займатися тільки музикою.

У 1999 році Дан створив новий музичний проект — групи O-Zone, з яким придбав величезну популярність після запису пісні "Dragostea Din Tei".

В січні 2005 року, на піку своєї популярності, музичний проект O-Zone офіційно припинив своє існування.

Після цього Балан записував хіти, в тому числі з українською співачкою Вірою Брежнєвою.

Зараз артист є суддею в шоу «Голос України», а також записав пісні з Тіною Кароль.

Мама співака телеведуча Людмила Балан на своїй сторінці в соціальній мережі опублікувала безліч дитячих фотографій сина з привітаннями.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль та Дан Балан вже другий рік поспіль не дають спокою своїм шанувальникам, приховуючи реальні відносини.

Коли молдавський співак Дан Балан став тренером дев'ятого сезону проекту «Голос», шанувальники стали помічати, що між новим тренером і красунею Тіною Кароль пробігла іскра.

Співробітник телеканалу "1+1" одного разу проговорився, що Кароль і Балан вже живуть разом. Про це нібито заявив Потап під час обговорення ефіру по відеозв'язку.

Нагадаємо, що Кароль показала, як їй живеться разом з коханим чоловіком: "Дан допомагав прикрашати будинок?".

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