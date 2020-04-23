25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової у "Сватах", здивувала видом в купальнику

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала архівні фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подругою, актрисою Сашею Сизоненко. Дівчата познайомилися на зйомках серіалу "Не зарікайся", де грали сестер, і, судячи з усього, досі підтримують зв'язок, бачаться і відпочивають разом. Правда, через карантин Анні довелося привітати подругу з днем народження в соцмережі.

"У моєї @sasha.syzonenko сьогодні День Народження 🥳 Як я хочу приїхати привітати і міцно тебе обійняти🍾 Спасибі, що ти у мене є❤️ #loveyoutothemoonandback 🌙", - тепло відгукнулася Кошмал.

Актриса показала кілька кадрів, зроблених у різний час і в різних місцях - моменти, які об'єднують їх з Сашею. Особливо користувачів вразили фото біля басейну. Анна в чорному купальнику не посоромилася всунути в камеру крупним планом "соковитий" бюст, що тільки порадувало її шанувальників - "краще, ніж у подружки".

За кілька годин пост Кошмал оцінили майже 20 000 разів:

"Яка ви красива, Аня! 😍"; "Ганнуся ти така милашка у весільній сукні просто диво"; "Анюта, яка ж ти красива"; "У Вас завжди таке доглянуте волосся😍"; "Які гарні ви😊😻така краса природна", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Кошмал зачарувала весняним луком в повітряному платті світлого відтінку з довгими рукавами і квітковим принтом. В кадрі усміхнена красуня застигла в момент помаху руки, закривши очі.

"А як ваш настрій? Насолоджуєтеся або втомилися від #stayhome ?😷", - підписала атмосферний знімок Кошмал.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".