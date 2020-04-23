Даша з'явилася на серії фото у досить сміливих нарядах

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва похвалилася серією нових фото, зроблених в самих жарких образах

Як відомо, кожен день Даша намагається оновлювати свій профіль в Instagram і представляти нові та інтригуючі кадри, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони під час карантину. Зірка вже не перший тиждень сидить вдома, тому почала активно вести соціальну мережу, відповідати на питання і публікувати жаркі фото, під якими досить іронічним і гострим чином пише зауваження у відповідь на цікаві теми шанувальників, пише Politeka.

цього разу зірка похвалилася як домашніми фото, так і кадрами з фотосесій. Даша приміряла на себе образ гарячої блондинки в червоному плащі, посвітила сідницями, задерши плаття в туалеті, а також залишилася в корсеті і білизна заради провокаційних кадрів під час однієї з останніх зйомок.

На питання про те, ким хотіла стати в дитинстві, зірка відповіла досить чесно: "Диктором, прибиральницею і служити в армії". А потім жартома додала, що рада, що ці її мрії не здійснилися.

<цифра>

Також Даша вирішила показати, як веселиться у вигляді гарячої діви. Дівчина доповнила свій яскравий цибулю масивними черевиками на шнурівці, шкіряними укороченими рукавичками і використовувала накладні пасма для високого хвоста з великої гумою.

Свій образ Даша приміряла для ролика, в якому розповіла про конкурс - дівчина хоче подарувати шанувальникам поїздку на Мальдіви, так як всі вже втомилися від карантину:

«Ми всі втомилися від ситуації... Напевно, багато хто з вас вже мріють про те, куди вирушать по закінченні карантину... Я можу вам допомогти!», - написала Астаф'єва.

Ось що відповіли шанувальники:

«Нехай виграє той, хто найбільше потребує🙌Але ,а я не відмовляюся від перемоги❤️ Всім удачі!», «Ура ура!!! Мальдіви моя мрія!❤️», «Клаааааас😍😍😍 вже худіша Каменських😍 всім удачі 🙌ну а мені перемоги ❤️❤️❤️», «🔥 даа, зараз би на сонечко ❤️», «Беру участь! Всім удачі😍», «Не бреши».

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі