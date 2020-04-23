Українська актриса Ольга Сумська опублікувала фото з своїми волохатими дружками

Зірка завела собі маленьких собачок, які, за її словами, допомагають пережити карантин, передає Politeka.net.

Сумська позувала у жовтій вітрівці, під яку одягла щось схоже на футболку. Волосся артистки було розпущене. Макіяж з акцентом на очі доповнив образ. Ольга дивилася в камеру і посміхалася.

В руках зірка тримала своїх маленьких друзів. У пості артистка зізналася, що її вихованці наповнюють день любов'ю і теплом.

"Я разом з Джесікою і Жасмин закликаю вас брати участь у добрій справі в нашому флеш-мобі, публікувати свої відео або фото з котиками або собачками, ставити хештег#ОбєднаніЛюбовю, і за кожен такий пост з хештегом притулки для тварин отримають 1 кг корму", - написала актриса.

За три години пост зібрав 6000 лайків та багато коментарів.

"Дуже захоплююся вами,як жінкою,як актрисою,а сьогодні захоплююся вашими вихованцями...", "Яка гарна жінка❣️ яка розумниця ♥️ кожен вечір, спостерігаємо в парку, як ви бігаєте, не перестаю захоплюватися❣️🔥", "Золоті слова, у вас велике серце! Спасибі вам за ваш заклик, тваринам зараз дійсно дуже важко, і їм потрібна наша підтримка і допомога", "Які собаки😘", "Які ж вони лапусі😘😍", "Собачки дуже красиві, а у мене тільки папужка Рекуша", "Ви прекрасні! Я люблю Вас!", "Олю, У МЕНЕ ТЕЖ ЧИХУАХУА-Аліса !!! Люблю її, вона моя радість ❤️", "Такі смішні", "Які милі створення 🤗🤗🤗", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що 29-річна донька української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна вдруге стала мамою. Про це повідомив її чоловік, актор Володимир Яглич.

Нагадаємо, що вагітна дочка Сумської Антоніна Паперна влаштувала пікантну фотосесію в мереживі: "Захотілося солодкого".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала сімейні фото і вразила змінами у зовнішності: "Шикарна жінка".

Також Politeka писала, що Сумська спантеличила хворобливим видом в масці, з'явилося фото: "В лікарні?".