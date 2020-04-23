Відома телеведуча Настя Івлєєва поділилася забавним відео, на якому вона намагається натягнути на себе улюблені лосини

Зірка «Орла і Решки» вирішила показати, чим займається вдома на карантині. Як повідомляє Politeka.net вона поділилася коротким роликом на своїй сторінці в Instagram.

На відео Івлєєва в одному чорному боді намагається натягнути на себе вузькі лосини. Ведучій це дається з великими труднощами: у процесі вона падає на спину і відчайдушно махає ногами.

«А це я от просто лосиночки свої улюблені вирішила надіти на тридцятий день карантинушки», - підписала кадри сама Івлєєва.

Шанувальники знаменитості не могли пройти повз веселого ролика.

«Вони на тебе не налазять, бо ти ж*пу качаєш», «Ох, як життєво. Прям за душу схопила», «це всі дівчата після карантину», «Настюш ти крута», «Ж*па велика, от і не влазять», «Ти ж ніби спортом займаєшся», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Івлєєва показала нове фото в Instagram.

На фото Івлєєва позує в леопардовому плаття, під яким не виявилося білизни. Вона за допомогою фільтрів додала малюнки на обличчі. Настя сама фотографувала себе на телефон, судячи по знімку. На тлі можна побачити частково арбалет.

"Еххх шкода на фото не вліз мій арбалет :( але, зате у мене 5,8 млн. чудових людей! Юхххху! з такого приводу вирішила одягти сукню і цицьки! Люблю!", - написала Ивлеева під фото.

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" показала соковиті місця в обтягуючому леопард.

Як повідомляла Politeka, івлєєва з "Орла і Решки" принизила Ольгу Бузову, гримить скандал: "У цьому світі я королева".

Також Politeka писала, що з Настею Івлєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрухами", відео з погрозами Тіматі.