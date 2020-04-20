Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, звезда программы "Орел и Решка", кинула вызов хип-хоп исполнителю Тимати

Как передает Politeka.net, Ивлеева заявила, что хочет сразиться с Тимуром Юнусовым (настоящее имя артиста) в своем шоу "Прямой карантин" в Инстаграм.

"Если ты, Тимати, не ссыкун и готов завершить этот сезон прямого карантина феерично, я жду тебя", – заявила смелая девушка.

Тимати не стал тянуть с ответом и записал угрожающее видео, адресованное Насте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певец сообщил, что тщательно изучил творчество Ивлеевой и пришел к выводу, что даже в программах Елены Малышевой в два раза больше экшена, чем в ее выпусках.

"Ты - не готова ко мне, ты просто физически не готова. И я тебя скушаю с потрохами. Моя хорошая, подготовься, как следует, и подумай, нужно тебе это или не нужно", - заявил в ответ Тимати намекая, что Насте лучше бы отказаться от этой затеи.

Многие пользователи накинулись на Тимати, но вместе с тем, ожидают, что все же решит Настя, которая, как известно, за словом в карман не лезет.

"Не знаю, зачем Насте вас звать. У нее были крутые гости, а вы шота скользкое. Вам с Кадыровым прямые эфиры где вы хвалите Путина только подходят"

"Я ,конечно ,не в курсе ситуации ,но по-моему Тимати перебарщивает с ролью «уверенного в себе мужика» )) А если уж такой правильный ,так и говори с девушкой нормально , к твоей дочери ,маме и жене точно также обратятся )) тебе будет приятно?"

"Кажется Тимати в себя поверил , ему до Настиных эфиров расти и расти 😂"

"Не думала, что Тимати такой злой. 😲 Интересно почему? Негоже так с девушками разговаривать!"

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