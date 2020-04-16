Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала новое фото в Инстаграм

На фото Ивлеева позирует в леопардовом платье, под которым не оказалось белья. Она при помощи фильтров добавила рисунки на лице. Настя фотографировала сама себя на телефон, судя по снимку. На фоне можно увидеть частично арбалет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эххх жалко на фото не влез мой арбалет :( но, зато у меня 5,8 млн. чудесных людей! Юхххху! по такому поводу решила надеть платье и сиськи! Люблю!", - написала Ивлеева под фото.

Фанаты успели поставить более 350 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что за маска", "Бубоны", "Просто восхитительная шикарная тигрица", "Богиня наша Настюшка", "ЭТО ЖЕ ПУШКА", "То чувство , что ты на карантине смотришь видео Ивлеевой".

Ранее мы сообщали, что звезда трэвел-шоу "Орел и решка" и инста-блогер Настя Ивлеева показала, в каких условиях живет с рэпером Элджеем.

С приходом весны хочется как можно больше времени проводить на улице. Даже в условиях карантина можно понежиться под теплыми лучами, если есть частный дом. Этой возможностью и воспользовалась Настя Ивлеева.

На одной из фотографий девушка развалилась в люльке-качалке и поправляет волосы. На ней розовый свитшот, серые спортивные штаны и красно-белые кросовки.

Напомним, Галкин и Ивлеева из "Орла и решки" устроили битву в прямом эфире, видео

Также Politeka писала, что звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом, снимок облетел сеть

А еще Politeka сообщала, что Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото



