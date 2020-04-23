Известная телеведущая Настя Ивлеева поделилась забавным видео, на котором она пытается натянуть на себя любимые лосины

Звезда «Орла и Решки» решила показать, чем занимается дома на карантине. Как сообщает Politeka.net, она поделилась коротким роликом на своей странице в Инстаграм.

На видео Ивлеева в одном черном боди пытается натянуть на себя узкие лосины. Ведущей это дается с большим трудом: в процессе она падает на спину и отчаянно машет ногами.

«А это я вот просто лосиночки свои любимые решила надеть на тридцатый день карантинушки», - подписала кадры сама Ивлеева.

Поклонники знаменитости не могли пройти мимо веселого ролика.

«Они на тебя не налезают, потому что ты ж*пу качаешь», «Ох, как жизненно. Прям за душу схватила», «это все девушки после карантина», «Настюш ты крутая», «Ж*па большая, вот и не влезают», «Ты же вроде спортом занимаешься», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева показала новое фото в Инстаграм.

На фото Ивлеева позирует в леопардовом платье, под которым не оказалось белья. Она при помощи фильтров добавила рисунки на лице. Настя фотографировала сама себя на телефон, судя по снимку. На фоне можно увидеть частично арбалет.

"Эххх жалко на фото не влез мой арбалет :( но, зато у меня 5,8 млн. чудесных людей! Юхххху! по такому поводу решила надеть платье и сиськи! Люблю!", - написала Ивлеева под фото.

Напомним, звезда "Орла и Решки" показала сочные места в обтягивающем леопарде.

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и Решки" унизила Ольгу Бузову, гремит скандал: "В этом мире я королева".

Также Politeka писала, что с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.