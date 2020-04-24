Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, как ухаживать за собой, чтобы быть привлекательной

Как известно, несколько дней тому назад знаменитость организовала целый курс тренировок для фанатов, а также устроила онлайн беседы в Инстаграм. Певица решила провести специальный 21-х дневный марафон для поклонниц, чтобы не только привлечь внимание к себе, но еще и помочь девушкам разобраться в собственных проблемах и мыслях, пишет Рoliteka.net.

Так, в новом посту – специальном видеоролике на странице «НК-блог» звезда раскрыла разные «женские секретики».

Для меня внешняя красота - это в первую очередь, ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, одежда и расслабленность. Рассказываю подробне:

Гардероб 👚

Чтобы упорядочить свою жизнь, начните из порядка в шкафу. Переберите свою одежду. Станьте для себя же стильным критиком и безжалостно избавьтесь от того, что уже очень давно не носите. Отдайте эти вещи на переработку или благотворительность. Не оставляйте на “буду дома носить”. Девочки, дома тоже нужно быть красивой.

Волосы.

Сейчас об этом говорят и врачи, а меня этому научила еще моя бабушка: проводите щеткой по волосам 100 раз в день. Делайте это медленно и осторожно. Не позволяйте волосам сильно запутываться - от этого волосы быстрее повреждаются.

За час до мытья массажируйте кожу головы 15 минут 💆‍♀️. Это увеличивает приток крови к луковицам и стимулирует рост волос. А еще это такой релакс😌 И мойте расческу как можно чаще. Она всегда должна быть чистой.

Кожа ✨

Устройте себе спа-день дома. Сделайте домашние маски. Уделите этому целый день)

Ежедневно делайте легкий массаж лица пальцами или специальным роликом. Это не только разглаживает морщины и убирает отеки, но еще и делает ровный тон лица и четкий овал.

Расслабление.

Найдите то, что приносит вам удовольствие и расслабленность. Ванна с пеной, фильм, книга, медитация - что угодно. Помните, что расслабление - это ключ к счастью💟

Девчонки, я надеюсь, что была вам полезна. Давайте с вами тоже посекретничаем - делитесь в комментариях своими женскими штучками ⬇️», - рассказала Настя, заинтриговав полколнников своим бытом с Потапом.

До этого Настя поделилась новым забавным фото.

На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.

«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.

В комментариях ее поклонники тут же начали рассказывать о том, что их радует, не забывая комментировать и сам снимок певицы.

«Вы така красивая», «Бомба ракета», «Меня ты всегда радуешь, мотивируешь и вдохновляешь!!!», «Красота наша Настенька, при виде тебя только и хочется улыбаться», «Какое божественное фото», «Какие красивые волосы», - пишут люди.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть