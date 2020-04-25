27-річна українська співачка Олександра Зарицька, вокалістка групи KAZKA, спокусила стильним кадром з дівчатами
цього разу зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному образі разом з кількома дівчатами - колегами у латексі і таких же рукавичках. Артистка з'явилася в стильному образі, однак на наступних кадрах зірка здивувала домашніми нарядами під час спілкування з колегами, передає Politela.net.
Дівчина, як відомо, веде Instagram досить активно і намагається навіть під час карантину дивувати соціальну мережу кадрами, які зробила під час самоізоляції і до неї.
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«Та кохання дівоче без очей Розумій як хочеш 👩❤️💋👩», - написала зірка, умилив шанувальників новими серією фото.
Ось що відповіли користувачі мережі:
«I Love You 😘 ❤️🔥», «Це дуже красиво 😍🌷», « «Дуже гарно 🤤🤤🔥🔥❤️», «Люблю вас❤️❤️❤️», «А буде концерт Нірвана ваш сольний ити по тб? Запис», «Ви супер👌❤️❤️❤️», «Губи😍😍👏», «We miss you in Moldova ❤😎»,», « Вауууу🔥🔥🔥🔥».
Раніше зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному образі. На ній темно-гірчичне пальто, світло-коричневий хустку і чорний капелюх. Бліде обличчя з брудними патьоками від пилу і розпатлане волосся доповнили "дику" картинку.
Кадр зірка підписала рядками з нової пісні KAZKA Baby i'm OK, створеної спільно зі швейцарською групою KADEBOSTANY. Раніше Зарицька повідомляла, що кліп на цю композицію обидві команди знімали в Стамбулі.
"Крута команда 〰️ рейс Київ - Стамбул 〰️ 2 дні і як результат неймовірна відео робота 🤍 на наш спільний трек зі швейцарським разом @kadebostany_official під назвою BABY i'm OK 💌 Це був чарівний досвід✨", - ділилася вокалістка.
За кілька годин фото зірки зібрало 2 000 "сердечок", а також безліч хвалебних коментарів.
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