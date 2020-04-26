Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала архівні фото з дитинства

Алла в цей раз показала себе маленьку. Мила дівчинка стояла в червоній кофті і колготках. У неї була в руках пляшка горілки і Добкіна посміхалася. На другому фото дочка політика вже засмучена і знову тримає пляшку, можливо порожню. Фото вийшли цікавими і смішними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це шедевр. Ось чому я зробила АнтиАлко марафони", - написала Добкіна.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Нічого собі, супер. Люблю тебе", "Це я на пп, на другому фото", "На злободенну тему", "Дійсно шедевр", "Як схожа на тата".

Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала сміливе фото.

На ньому Алла стоїть у сукні, швидше за все, а в руках тримає зовсім голого сина Маріка. Добкіна міцно обняла його обома руками і дивилася прямо в камеру. Фотографія вийшла дуже ніжний і чудовою.

До цього ми повідомляли, що Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, показала себе крупним планом.

Так, можна побачити на столітті тонку червону стрілку, а також пишні вії. Виділялися на обличчі і ідеальні брови доньки політика.

Пухкі губи, здавалося, були зовсім без макіяжу. На обличчі також помітний тон і хайлайтер, зробив шкіру сяючою.

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