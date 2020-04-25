Російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін похвалився перед численними шанувальниками талантом свого сина Гаррі

Шоумен опублікував в Instagram запис, на якому хлопчик виконує французьку пісню «Non je ne regrette rien», що в перекладі означає «Ні, я ні про що не шкодую».

Як можна помітити на відео, запис вівся кілька місяців тому, оскільки за вікном, біля якого співає Гаррі, лежить сніг.

«Non je ne regrette rien у виконанні Гаріка. Ще восени діти розучили і записали кілька пісень - а я й забув, ось згадали - вирішили порадувати вас на карантині. Все буде добре!», – підписав публікацію Галкін.

Що ж стосується маленького артиста, то видно, що хлопчик зростає зіркою: він співає по нотах, при цьому тримається артистично і зовсім не пасує перед камерою.

Як відомо, зіркові батьки багато уваги приділяють вихованню та розвитку шестирічних двійнят. І Ліза, і Гаррі вивчають французьку мову, займаються вокалом, ростуть дуже активними і різнобічними.

У коментарях шанувальники не шкодували компліментів на адресу батьків і дітей.

«РОзумничок!!!», «Майбутня зірка росте!», «Супер, молодці 👏👏», «Обоє з такими голосочками приємними! 🙌❤️які ж вони чудові!», «Просто немає слів!!👍», «Дуже душевно», «👏і голос , і слух ,і вимова🔥», «Спасибі !!! Я співала разом з Гаррі ❤️❤️❤️ Чудовий малюк 😘🙏🙏», – пишуть користувачі під відео.

Гаррі і Ліза з'явилися на світ 18 вересня 2013 року. Дітей Галкіну і Пугачовій народила сурогатна мати.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочку Лізу, фото: "Це ж копія...".

Як повідомляла Politeka, Галкін засвітив розкішний замок Пугачової на відео з дочкою: "Не знав, що вона...".

Також Politeka писала, що Галкін попередив Зеленського про небезпеку, що насувається: "У такій країні, як Україна...".