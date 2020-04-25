Відома співачка Світлана Лобода засумувала за коханим, похвалившись кадром в його одязі

Як відомо, артистка зараз перебуває на карантині разом зі своїми доньками - Євою і Тільдою. Перебуваючи в ізоляції зірка не може покидати країну, тому вона активно проводить час вдома і ділиться в Instagram серіями раніше не публікованих фото, повідомляє Politeka.

Так, цього разу зірка вирішила представити фото, на якому позувала в одязі Тілля Ліндеманна, з яким їй багато місяців приписують бурхливий роман. На представленому кадрі Світлана показала свій образ, використовуваний для кліпу "Новий Рим" – шкіряні штани, тонкий ліфчик і яскрава шуба насиченого відтінку не залишилися непоміченими.

Раніше особливо уважні шанувальники помітили: у такий же пухнастим і яскраво-рожевою шубі артист Тілль Ліндеманн з'являвся на своїх концертах. Зазначимо, деякий час назад, Світлана сама виставила колаж, на якому з'явилася в такий же яскраво-рожевою шубі, що і артист.

Більш цікавим також є те, що спочатку Світлана використала один фото-колаж для свого поста з написом: «Lass es brennen heute, honey! 😈». Проте вже через хвилину стрімко видалила пост, замінивши його іншим, з більш новими фото у тій же шубі.

До цього, в прямому ефірі артистка як раз розповіла, що бачиться з таємним коханим під час карантину навіть через закриті кордони - в країну все ще можна їхати на машині.

У підписі до нової публікації Світлана написала:

«Прямий ефір з Нателлой. Про особисте , серіалі Колл-центр, комірчині Тата Карло , про турах , новому синглі , автобіографічному фільмі «9 пісень» і виході концерту SuperStarShow на платформі Окко, а також про допомогу людям в Україні і Росії».

Зазначимо, шанувальники не були байдужі, оскільки артистка не тільки розповіла про своїх таємних стосунках, але ще й дала неоднозначний натяк - почав ефіру артистка станцювала під гучну пісню групи Rammstein, солитстом якої і є Тілль Ліндеманн.

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