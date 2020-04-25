Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, чому важливо любити себе у відносинах

Вже кілька днів зірка знімає цікаві відеоролик для фанатів в Instagram. Справа в тому, що нещодавно Каменських анонсувала початок проведення спеціального марафону для прихильниць, щоб не тільки привернути увагу до себе, але ще і допомогти дівчатам розібратися у власних проблемах і думках. Цього разу артистка підняла досить важливі теми для обговорення, пише Рoliteka.net.

Настя заявила, що сьогодні в неї день любові і взаємин зі своєю коханою людиною. Але навіть в парі усе починається з любові до себе (не плутати з самозакоханістю). Інші не можуть відноситься до вас краще, ніж ви самі ставитеся до себе, - вважає зірка.

На її думку, невпевненість, комплекси або навпаки, самоповага, турбота про себе - все це зчитується на підсвідомому рівні.

«Тому спочатку треба позбутися всіх негативних установок - чоловіки полігамні, я не знайду кращого, б'є - значить любить і інших. Проаналізуйте, чому у вас склалася така думка.

І ЗАВЖДИ розмовляйте з вашим партнером 🗣 Поясніть йому спокійно і шанобливо, що вас турбує.

🌀Не говорите в “ти” ключі - ти безвідповідальний, ти мене не кохаєш, ти не допомагаєш і так далі.⠀

🌀Хваліть чоловіка. Не за все підряд, а за що самі хотіли б отримати похвалу. Не бійтеся, що чоловік розслабиться від цього. Навпаки, у них від цього виростають крила і хочеться робити більше!

🌀Будьте жінкою. Ніжною, але не слабовольной, загадковою, але не холодної, люблячої, але не саможертвующей. Дбайте, але не угождайте.

🌀І не намагайтеся бути для них мамою. Не радьте, поки ваш чоловікові не попросить. Дозволяйте йому доглядати за вами, а не говорите “я сама”

🌀Ніколи не критикуйте і не намагайтеся переробити людину. Це руйнує стосунки. Будьте гідною жінкою поруч з вами буде гідний чоловік. А якщо ні - тоді ваша самоповага не дасть вам бути поруч з цією людиною.», -написала Настя під постом.

До цього Настя поділилася новим забавним фото.

На знімку зірка позує з розпатланим волоссям і величезною посмішкою на обличчі. На Насті тонка біла футболка, під якою просвічується ліфчик їй в тон.

«Давайте більше посміхатися і радіти простим речам. Розкажіть в коментарях, що сьогодні підняла вам настрій. Хочу порадіти разом з вами», - запропонувала Каменських.

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