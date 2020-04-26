"Що знову не так?"

Популярна російська актриса Христина Асмус поскаржилася на нову хвилю цькування в мережі

Зірка багатьох російських фільмів вперше зіткнулася з масовим хейтом на свою адресу після зйомок у відвертих сценах для картини «Текст». З тих пір ситуація навколо неї трохи заспокоїлася, проте зараз, судячи з усього, все почалося заново. Як повідомляє Politeka.net, про це сама Асмус написала на своїй сторінці в Instagram.

«Друга хвиля цькування пішла. «Довбо**ина, зд*хни, хвора, тварь, твоя дочка уродка кончена». Звинувачують у неіснуючому аборті і те, що я нібито прикриваюся зараз. У мене, звичайно, на кібербуллинг імунітет вже, але захиталися весь день з помічницею блокувати і чистити», - розповіла зірка.

Актриса не може зрозуміти, чим в цей раз викликана ненависть інтернет-користувачів.

«Що знову не так, хороші ви мої? Начебто зйомки «Тексту-2» не плануються. Ох, вашу б енергію, та в мирне русло…», - підсумувала вона.

Свій емоційний пост Асмус супроводила новою фотографією, на якій позує в блакитному брючному костюмі, під піджаком якого не помітно ніякого іншого одягу.

В коментарях прихильники підтримали артистку.

«Не слухай ти їх», «Ви прекрасні! Ну що за люди бувають злі?!», «Не звертайте уваги на таких...навіть не назвеш людьми. Ви прекрасні зовні і всередині», «Кукуха поїхала на карантині мабуть у деяких», «Ви супер актриса, у Вас чудова сім'я, не засмучуйтеся, і не звертайте увагу на думку оточуючих», - пишуть люди.

Нагадаємо, Асмус народила прямо у ванній і показала малюка, відео не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус після вагітного фото шокувала новою витівкою.

Також Politeka писала, що Асмус вагітна зі сльозами на очах зробила сенсаційне визнання.