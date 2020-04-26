Українська співачка Тіна Кароль та її молдовський колега Дан Балан викликали чимало чуток про своїх любовних відносинах

Як повідомляє Politeka.net, саме їх спілкування стало головною інтригою популярного шоу "Голос країни-10". Вона стрімко набирала обертів з перших випусків.

Так ще під час першого ефіру, на етапі сліпих прослуховувань, Тіна Кароль почала дражнити Дана Балана. У відповідь молдавський співак кидав на неї недвозначні погляди. Іскра розгоралася, і любовне напруга між парами посилювалося від випуску до випуску. Незабаром Дан Балан набрався сміливості, почав відкрито обіймати і фліртувати з Тіною Кароль.

Один з найбільш зворушливих моментів стався на п'ятому ефірі, коли учасниця Анна Безгалова виступила з піснею "Додому", яку Тіна і Дан заспівали дуетом. Ніжна композиція зворушила артистів, вони не стримали своїх емоцій і обнялися на камеру, їх пристрасть спалахнула з новою силою. Після цього багато глядачі повірили, що між тренерами може бути щось справжнє.

У сьомому випуску Тіна Кароль і зовсім "завалила" Балана на підлогу. Після виступу одного з учасників тренери вирішили дружно розім'ятися і покачати прес. Спочатку Дан Балан відмовлявся, але не зміг встояти перед наполегливим проханням, а коли він ліг на сцену, Тіна Кароль ледь не застрибнула на нього зверху для обіймів.

У восьмому випуску Дан Балан перехопив ініціативу і заговорив про весілля:

"Біла королева вже практично в моїх руках. Мала, коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготувався, приготував промову, подарунки. Все є, ми приходимо і просимо заміж дівчину".

Незабаром на шоу з'явилася мати Дана - Людмила Балан. Вона прийшла на закриття етапу вокальних нокаутів і заспівала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі.

Композиція не залишила байдужим нікого - всі тренери та провідні вийшли на сцену, щоб підтримати виступ. Людмила Балан заявила, що підготувала весільну пісню спеціально для Дана і Тіни, натякнувши на їх спільне майбутнє.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

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