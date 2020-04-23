Известная певица Тина Кароль рассказала с Даном Баланом о важном событии

Знаменитая певица вместе с артистом, с которым ей уже не первый год приписывают бурный любовный роман, собирается немало порадовать толпы поклонников своим совместным выступлением в грядущем эфире песенного шоу "Голос". На днях стало известно, что звезды решили спеть дуетом, сообщает Politeka.

В этот раз на фан-аккаунте Тины повился кадр из совместного выступления Дана и Тины во время которого они представили песню "Домой" и устроили романтические съемки, благодаря тому, что спели с одного микрофона.

Выступление артистов тогда заняло первое место в трендах Ютуб-платформы - похоже певец и артистка решили повторить свой подвиг и привлечь внимание к собственной персоне, а также их якобы бурному роману:

«Будем ждать с нетерпением ....😘🤗🤗🤗дан и тины вы самые самые ❤❤❤», «❤️❤️❤️ жду с волнением !», «У меня уже печень болит😂💕», «С нетерпением ожидаем чуда!», «А во сколько будет????», «can't wait», «Аааааа 😁😄 Минск в предвкушении 😍😁😁👏🏻👏🏻👏🏻 рвите душу в щепки», «Как же я надеюсь, что они припев вместе петь будут ,так интересно как сольются их голоса 😍», «Кажется нас дразнят 🤭💔», - написали пользователи.

Ранее Тина показала, как из скорлупы яйца сделать свечу, красиво сервировать стол и украсить пасхальную корзину.

«Нужно просто любить друг друга. Больше любви!», – совет от Тины во время карантина.

Специально Тина Кароль сделала в своём доме настоящую телевизионную студию, в которой может в самоизоляции легко выходить в прямой эфир», - сказано на фан-странице Кароль. Поклонники тут же восхитились звездой и ее домашним видом, некоторые привычно отшутились, спрашивая, не помогал Тине Дан в декорировании дома.

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