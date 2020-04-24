Известная певица Тина Кароль удивила архивным роликом, заснятым еще во время работы над шоу "Хочу бути зiркою"

Знаменитая певица очень любит радовать поклонников постановочными роликами и фото, также звезда показывает себя в домашнем виде и рассказывает о том, как проводит время с сыном. Поклонники Тины даже создали специальный аккаунт, чтобы собрать лучшие кадры знаменитости. В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появились кадры с шоу, в котором Тина была ведущей, сообщает Politeka.

В архивном ролике звезда появилась в необычном ярком наряде с прической, которую более не демонстрирует. Сейчас звезда предпочитает классические наряды и элегантную прическу – уложенные морскими волнами золотистые локоны.

«Неслучайные встречи. @tina_karol и @the_hardkiss 15 лет назад в программе "Хочу бути зiркою", где Тина была ведущей ❤», - сказано под видео.

Вот что пишут пользователи:

«Такой голос другой🤪💛», «Тиночка и Юлечка ❤️❤️❤️ Лав, лав, лааав», «Я одна ждала Балана?», «Лаа, лаа, лааа😂❤️», «Голос очень изменился😀», «Это Юлия Санина? 😍», «Крошки😍», «Голос другой».

Ранее на фан-странице Тины в Инстаграм появилось первое промо с выступления артистов во время грядущего эфира. Поклонники увидели, как Дан с Тиной буквально в открытую флиртуют друг с другом и находятся в волнующей близости, словно готовы вот-вот поцеловаться на камеру.

Мнения поклонников тут же разделилось: по мнению некоторых, звезды слишком мастерски играют на камеру и все равно видно, что это лишь постановка, по мнению других же фанатов, артисты просто привлекают внимание поклонников к себе своими таинственными отношениями.

«Интересно, они хоть догадываются, насколько, для многих, стали просто неделимыми🖤🔥», «Спасибо им начала любить воскресенье 😂 Это будет 🔥🔥🔥», «Надеюсь,их все же закрыли в этой комнате и они поцеловались ❣️», «Они наслаждаются друг другом, он млеет от восторга , наблюдаем за красивым мужчиной и красивой женщиной», «Как мы должно хотим увидеть белую комнату 🔥👍», - пишут поклонники.

Напомним, Дана Балана застукали в объятиях мужчины, Тина Кароль не простит

А еще Politeka писала, что Тина Кароль и Регина Тодоренко показали, чем соблазняют мужчин

Также Politeka сообщала, что Дан Балан потерял голову и публично обласкал Тину Кароль