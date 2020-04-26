Російська співачка Лоліта Мілявська показала наслідки своїх експериментів із зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість записала відеоролик для Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

"На самоізоляції можна і потрібно дозволяти собі те, на що не було часу або страшнувато було 🤓✌️Може, після карантину я знову повернуся до нарощування довгого волосся☝️", - написала співачка.

На відео Лоліта Мілявська розповіла, що зважилася на експеримент зі своєю зовнішністю: "Вчора перелякала багатьох заявою про те, що я пострижуся налисо". Вона відстригла собі нарощені патли, щоб дати волоссю відпочити. Після цього виконавиця викликала до себе додому майстра з салону краси, яка підрівняти зачіску.

Тепер у Лоліти Мілявської асиметричне каре до плечей. Вона заявила, що більше не хоче ходити з довгим волоссям, а якщо схудне - підстрижеться ще коротше.

На опублікованих кадрах Лоліта виглядає моторошно завдяки масці на обличчі. Срібляста плівка зробила її схожою на привид або злого клоуна.

Втім, багатьом користувачам соціальної мережі новий образ Лоліти сподобався. Вони висловили свою думку в коментарях:

"Краса страшна справа"; "Так вам шикарно"; "Чудово, ви помолодшали !!!!!!"; "Красуня наша! Так ви найкраща! Просто богиня!!!!!!! Обожнюю❤️🥰😘😍✌️👍"; "Краса страшна сила!"; "На Бузову стала схожа".

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