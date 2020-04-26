Королева шансону Любов Успенська в розпал карантину розчарувалася в людях

Про це вона розповіла в мережі, передає Politeka.net

На своїй сторінці в Instagram співачка гнівно звернулася до своїх співвітчизників, особливо пройшла по тим, хто пише образливі коментарі на адресу лікарів.

"Сьогодні весь світ охопило велике горе. Перед загрозою страшного захворювання ми всі рівні. Це не тільки моя або ваша проблема. Це нещастя, яке охопило весь світ, кожен куточок нашої великої планети. Це проблема кожного з нас", - почала свій пост співачка.

Далі, Успенська обурена, що в такий важкий час люди здатні писати образливі коментарі і дорікати медичних працівників.

"Люди, де ваша совість? Навіть у цій ситуації, у період, коли людські життя на кону, чому ви можете дозволити собі опускатися до образ, виливання бруду один на одного, троллінгу і копання в помоях?", - продовжила вона.

"Зараз, на жаль, все дуже сумно. Зараз ви готові глотки один одному перегризти в суперечці про якісь плітки", - написала Успенська.

Артиска закликала всіх бути вдячними і хоч якось підтримати лікарів у сутичці за життя.

Варто звернути увагу, що на публікацію Успенської відреагували Анна Семенович, Лоліта Мілявська, Евеліна Бледанс, стриптизер Тарзан та інші зірки.

Як повідомлялося раніше, зірка шансону Любов Успенська звинуватила російську телеведучу Ксенію Собчак в тому, що вона скористалася проблемами в її родині для хайпи.

За її словами, вона погодилася прийти на шоу до Ксенії Собчак в надії, що та дозволить їй розставити всі крапки в скандалі з її дочкою Тетяною Плаксіної. Але Собчак, за її словами, скористалася ситуацією і провернула все так, щоб було вигідно їй.

Успенська зазначила, що чекала розуміння з боку Собчак і була впевнена, що вона допоможе їй зупинити потік негативу в її адресу.

Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "Мене переслідують і...".

Як повідомляла Politeka, Успенська налякала всіх новою зовнішністю, уколи краси не допомогли.

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