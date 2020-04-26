Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав дорослих дітей, чим розчулив своїх шанувальників
Поп-король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram новим знімком, зроблений в домашній обстановці, в оточенні своїх дітей, передає Politeka.net.
Філіп Кіркоров з 8-річною дочкою Аллою Вікторією і 7-річним сином Мартіном позують перед ноутбуком. Компанію їм склала дочка близької подруги артиста Ані Лорак Софія.
«Життя у форматі «у прямому ефірі» 24/7 «, - підписав знімок співак.
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Фолловери не залишилися байдужими і відреагували на фотографію.
Багато розжалобились його дітям.
«Які гарні! 😍😍😍 Обов'язково подивлюся! 📺💕👨👧👦💖», «Гарні дітки», «Які ви класні», «Які цукерки😍чекаємо передачу!!!🔥❤️», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, в Instagram Алли-Вікторії з'явилися кадри, як вона з братиком займається уроками: «Ми не сходимо з дистанції на дистанційному навчанні. У графіку!».
Також ми писали, Філіп Кіркоров показав, як його діти готують кулінарні шедеври на кухні.
Алла-Вікторія з братиком замішують тісто, збивають глазур і фарбують за допомогою серветок яйця - щоб порадувати зіркового тата напередодні Великодня. Дивно, як зібрані та спокійні діти на відео: ні натяку на пустощі.
"Мої щось тут затіяли...", - до дітей вийшов сонний Філіп в жовтому махровому халаті. Співак прийшов в захоплення при вигляді накритого столу.
Нагадаємо, постарілий Кіркоров ошелешив новим відео з Басковим.
Також Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом.