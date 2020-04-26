"Молодці, всім приклад!"; "Чарівні"; "які ж молодці", - писали в коментарях.

Також ми писали, Філіп Кіркоров показав, як його діти готують кулінарні шедеври на кухні.

Алла-Вікторія з братиком замішують тісто, збивають глазур і фарбують за допомогою серветок яйця - щоб порадувати зіркового тата напередодні Великодня. Дивно, як зібрані та спокійні діти на відео: ні натяку на пустощі.

"Мої щось тут затіяли...", - до дітей вийшов сонний Філіп в жовтому махровому халаті. Співак прийшов в захоплення при вигляді накритого столу.