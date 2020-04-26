Супермодель Ірина Шейк порадувала фанатів новим пікантним знімком в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в одній білизні біля ліжка, розставивши при цьому ноги. Саму фотографію вона вирішила ніяк не коментувати, хоча її шанувальники прийшли в захват від ідеального тіла кумира.

«Нереальна», «розкішна», «богиня!», «ось це довгі ноги! Супер», «ааа, Ірка, крутяк», «красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 34-річна супермодель Ірина Шейк поділилася дуже неоднозначним знімком.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона лежить в ліжку з книжкою про російського президента Володимира Путіна. Красуня розвалилася на ліжку, а книга красувалася у неї в руці. Вона широко посміхалася і грайливо дивилася в кадр.

«Залишаюся вдома», - написала Ірина під постом, який виглядає явною провокацією.

за 15 хвилин пост Шейк зібрав 53 тисячі лайків. У коментарях почали бурхливо обговорювати книгу, яку читає модель, а також робити компліменти Шейк і звати її заміж.

«Мила», «Чудова красуня», «Не ту літературу ти читаєш, Іра. Не ту», «Дуже ніжна», «Американці будуть обходити стороною, після цієї фотки з книгою. Як завжди шикарна», «Красива посмішка», «Ну ти красуня, я аж захотів тебе в дружини взяти, я дуже багатий, з мене пару яхт і кімната чорної ікри», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Шейк засвітила зайве прямо на червоній доріжці, декольте вражає: «йшла б голою».

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".

Також Politeka писала, що гаряча Ірина Шейк оголила ніжки і похвалилася ідеальною фігурою: "Богиня".