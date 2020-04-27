Скандал навколо Меган Маркл і Гаррі, які вирішили судитися з журналістами, отримав продовження

Про це пише РБК-Україна.

З'ясувалося, що позов зіркової пари проти британського таблоїду виявився не зовсім вдалим, оскільки тепер проти них пішли безліч недоброзичливців.

"Меган вважає, що вона мати Тереза в джинсах Versace. В їхньому обманутом світі Гаррі і Меган шануються як доброзичливі, піднесені істоти, які доставляють суп нужденним", - стверджують інсайдери.

На скандал вже відреагували і британські ЗМІ, які заявили, що журналісти мають повне право повідомляти те, що вважають за потрібне і повинні мати думку про те, добре це чи погано. Але ця інформація не може бути заснована на брехні.

Зараз видання "The Mail on Sunday" відмовляється від звинувачень в тому, що лист Меган Маркл, адресований батькові, був відредагований його підлеглими, а також заявило, що інформацією поділилися близькі люди з оточення колишньої герцогині. Як обернеться справа в кінцевому підсумку - невідомо.

Раніше ми розповідали про те, що після втечі з Лондона Меган Маркл і Гарі вирішили оголосити війну журналістам.

Таке рішення зіркової пари пов'язано з тим, що журналісти опублікували особисту переписку Меган Маркл з батьком Томасом, тому вони подають позов проти британських таблоїдів.

Згідно з інформацією, Меган Маркл намагалася налагодити перед весіллям спілкування з батьком, але він вперто мовчав. Хоча провідні ЗМІ говорили протилежне і стверджували, що актриса спеціально не покликала батька на торжество.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

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