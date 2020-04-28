Напевно, кожна жінка мріє вийти заміж раз в житті і побудувати міцну сім'ю

Проте не завжди мрії збуваються і пари з різних причин розходяться, адже, як відомо, навіть діти не рятують "тріснутий" шлюб, повідомляє Politeka.net.

Проходить час і жінка може вступити в нові відносини і народити дітей. Читайте далі про зірок, які народили своїх дітей від різних чоловіків.

Колишня солістка "ВІА Гри" Анна Седокова стала матір'ю трьох дітей від різних чоловіків. Першу дочку артистка народила у 2004 році від футболіста Валентина Белькевича. Через сім років зірка народила Моніку від другого чоловіка — Максима Чернявського.

А у 2017 році Седокова народила сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова.

Ще одна екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва народила доньок у 2001 році дочку Соню від Віталія Войченко.

У 2009 році на світ з'явилася маленька Сара. Батьком дівчинки був бізнесмен Михайло Кіперман.

Чергова екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер народила сина Ігоря у 2002 році від бізнесмена Олександра Ліщенка.

Через 10 років на світ з'явилася дочка Ганна від російського бізнесмена Михайла Уржумцева, а у 2015 році у пари народилася друга дочка, Марія.

Бувають випадки, коли тільки мами знають, від кого народили і приховують, що діти все більше схожі на батьків.

Так, українська співачка, теж екс-учасниця "ВІА Гри", Світлана Лобода народила першу доньку Єву в 2011 році. В даному випадку відомо, що батьком став хореограф Андрій Цар. А ось друга дочка Тільда з'явилася на світ у 2018 році. Ім'я батька цієї дитини - невідомо, також зірка приховує обличчя дочки.

Співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, також виховує трьох дітей від різних чоловіків: сина Микиту Преснякова (1991 р. н.) від співака Володимира Преснякова, сина Дені Байсарова (1998 р. н.) від бізнесмена Руслана Байсарова і дочку Клавдію Земцову (2012 р.) від бізнесмена Михайла Земцова.

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