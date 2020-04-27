Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала новий весняний образ

На фото Адамчук позує у весільній сукні білого кольору. Плечі в нього були відкриті і можна побачити, що Марта без білизни. Волосся у актриси були зібрані назад, а на тлі можна побачити багато квітів і інші предмети інтер'єру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі за фотоспогад і за організацію фотозйомки. Весільний сезон не за горами - сподіваюся, що після карантину весіль буде більше, а не навпаки. Дивлюся на фото і розумію, що хочу, щоб мій будинок був завжди в кольорах", - написала Адамчук.

Фанати встигли поставити більше 600 лайків, серед яких була і Ксенія Кошова. Також вони написали кілька коментарів:

"Як гарно", "Дуже гарно", "Красива наречена", "Неймовірна", "Наречена весни".

Повідомлялося, що українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук поділилася спекотної фотосесією.

Зірка "95 Кварталу" показала себе у всій красі і з різних ракурсів, як фатальна красуня. На одному з чорно-білих знімків Березня Адамчук приспутила сукню, оголивши плечі. На іншому знімку вона повернулася спиною і демонструє оголене тіло.

Заради серії фотографій артистка навіть лягла на підлогу, звиваючись під всілякими кутами.

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