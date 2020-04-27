Супермодель Сінді Кроуфорд, яка була дуже популярна в 1990-х, поділилася архівною світлиною зі своїм чоловіком Ренді Гербером

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На фото молода Сінді стоїть в обнімку з Гербером. Модель стоїть в купальнику і тісно притискається до чоловіка.

«Наша перша поїздка, 1994 рік», - підписала знімок Кроуфорд, зазначивши, що бере участь в естафеті «Наше перше побачення».

Все б нічого, але невелика обмовка моделі дає підстави вважати, що вона почала зустрічатися з майбутнім чоловіком в той момент, коли ще була заміжня за актором Річардом Гіром. Як відомо, супермодель була одружена з голлівудським красенем з 1991 по 1995 рік. За Ренді Гербера вона вийшла заміж тільки в 1998 році. Але, згідно із заявою під фото, зустрічатися вони почали ще в 1994 році, коли Кроуфорд була заміжня.

Втім, шлюб з Гербером виявився набагато більш міцним, ніж з Гіром. Пара досі разом. У них двоє дітей: дочка Кайя і син Преслі.

Зазначимо, що під фото шанувальники залишили сім'ї безліч компліментів.

«Круті у вас вийшли діти!», «О це подобається», «У вас обох такий погляд», «Люблю це фото!», «Тааак красиво! Чудова пара тоді і ще більш чудова пара зараз - якщо це взагалі можливо!», «Тепер у тебе є син з татуюванням на обличчі», - пишуть користувачі мережі.

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