Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію в чорному напівпрозорому платті

Після введення карантину Даша з очевидних причин не знімалася в нових фотосесіях і ділилася весь час з шанувальниками архівними постановочними кадрами. В цей раз знаменита модель вирішила влаштувати домашню зйомку, щоб порадувати фанатів досить гарячим чином, пише Politeka.

Як відомо, кожен день Даша намагається оновлювати свій профіль в Instagram і представляти нові та інтригуючі кадри, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони під час карантину. Зірка вже не перший тиждень сидить вдома, тому почала активно вести соціальну мережу.

Сьогодні на її сторінці з'явилося відразу кілька кадрів, зроблених у дворі. Даша з'явилася в чорному напівпрозорому платті, з яскравим макіяжем на обличчі і... сокир в руках, чим і потішила користувачів мережі.

«Історія не повна...», «Даша ти дуже красива», «Бережіться мужики.... Краса страшна сила. ❤️», «Black Lady 🔥🔥🔥», «Відмінно вийшло ❤️😍», «1 фотка тупо я, коли йду дрова колоти 🔥», «Млинець . Гарна і небезпечна ⚡️», «Гарна молодиця!», «Це на кого це ви так з сокирою то? Чия голова сьогодні впаде до ваших ніг», «Розкольників у спідниці😂😂👍», - пишуть шанувальники.

Раніше Даша показала, як відповідати на питання і публікувати жаркі фото, під якими досить іронічним і гострим чином пише зауваження у відповідь на цікаві теми шанувальників.

цього разу зірка похвалилася як домашніми фото, так і кадрами з фотосесій. Даша приміряла на себе образ гарячої блондинки в червоному плащі, посвітила сідницями, задерши плаття в туалеті, а також залишилася в корсеті і білизна заради провокаційних кадрів під час однієї з останніх зйомок.

На питання про те, ким хотіла стати в дитинстві, зірка відповіла досить чесно: "Диктором, прибиральницею і служити в армії". А потім жартома додала, що рада, що ці її мрії не здійснилися.

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