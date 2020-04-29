Багато хто не користується фотошопом

Останнім часом зірки все частіше діляться фотографіями без макіяжу, ранковими луками, а також розповідають, чим вони займаються вдома на карантині

Звичайно, багато з їхніх образів постановочні. Але іноді можна побачити справжніх зірок без прикрас. Politeka.net зібрала найцікавіші ранкові луки знаменитих красунь.

Леся Нікітюк нещодавно поділилася розкішним знімком з подорожі. Телеведуча сидить у кріслі, снідає, паралельно роблячи маску дл обличчя. Зірка виглядає дуже по-домашньому, хоч і знаходиться в готелі.

«Відпад», - прокоментували фото шанувальники.

Співачка Настя Каменських не раз розповідала, що намагається виглядати завжди добре, щоб балувати свого чоловіка. Нещодавно вона поділилася милим ранковим знімком в піжамі без макіяжу.

Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва поділилася постановочним ранковим знімком. Але від цього він не став менш красивим.

Актриса з українським корінням Ольга Куриленко показала, як виглядає вранці без фотошопу і прикрас. Відразу видно, що зірка чесна зі своїми фанатами.

Ані Лорак теж показала свій ранковий домашній лук. Знаменитість була одягнена в хутряні капці, джинси і светр.

Суперблондинка Ольга Полякова останнім часом все частіше викладає домашні луки. Зірка не пропускає тренування, тому все частіше з'являється в ранковій стрічці в спортивному костюмі.

Солістка "Неангелів" теж любить займатися спортом вранці.

Нагадаємо, що Джанабаєва вирішила побалувати Меладзе і покликала подружку, відео: "Ми зробили це".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в одному ліфчику налякала зовнішнім виглядом, особисті кадри облетіли мережу: "Який жах".

Також Politeka писала, що рожева Каменських видала секрети спокушання чоловіків: "Потапа вдома так само розважаєш?".