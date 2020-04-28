Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася розкішним фото зі старої фотосесії

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На фото Ольга розвалилася на червоному дивані в неймовірної краси сукні в леопардовий принт. Дівчина виставила в розріз свої стрункі ніжки в незвичайному взутті.

«Це понеділок... чи ні? Хто знає, який сьогодні день?», - звернулася Куриленко до своїх шанувальників, натякаючи, що під час карантину рахунок часу у всіх збився.

За день пост Куриленко зібрав понад 13 тисяч лайків. В коментарях актрисі залишили безліч компліментів на різних мовах, адже шанувальники у неї є як в Європі, так і в країнах СНД.

«Королева», «Олька, ух ти, колготочки які», «Приголомшлива», «Ти принцеса», «Перестань бути такою прекрасною», «Коли в душі є щастя, час зникає в одну мить, а коли біда триває вічно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася домашнім фото без прикрас. Як відомо, зірка перехворіла вірусом і тепер готова розповідати про свої домашні будні. На фото вона з'явилася без макіяжу і зачіски.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко розкинула ноги, застигнувши в спокусливій позі: «Жінка-Вамп».

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко відмовилася від білизни заради жаркого кадру, видно все: «Божественно».

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