Здавалося, ці зірки знайшли один одного, але не склалося

Деякі зоряні пари виглядають просто ідеальними, як раптом вони оголошують про розрив відносин

Читайте далі про пари, яким довелося розлучитися, а їх розлучення вважаються одними з найбільш гучних.

Італійська красуня Моніка Беллуччі віддала своє серце акторові Венсану Касселю. Подружжя було дуже пристрасним, проте через небажання йти на компроміси їх багаторічний шлюб розпався в 2014 році, пише sm-news.ru. Актори підтримують теплі відносини.

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова кілька років тому. Пара справляла враження ідеальної, завдяки фото і відео в мережі. Однак у 2016 році пара оголосила про розставання.

Розлучення Бузової і Тарасова було масштабним: ексклюзивні інтерв'ю, публікації особистих листувань, розділ майна.

Зараз обидва не спілкуються і будують нові відносини з іншими людьми.

Голлівудська пара акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі розлучилася, чим засмутили своїх фанатів.

Обидва актора боролися за можливість виховувати і бачитися з дітьми, а також мова йшла і про розділ майна.

Демі Мур і Ештон Катчер виглядали дуже люблячою парою. Однак щастя тривало недовго. У пресу просочилася інформація, що Ештон зраджував дружині протягом усіх років спільного життя. Мур впала в депресію від новин, а Катчер вступив в нові відносини після розлучення.

Недавній скандал з неадекватною поведінкою репера Джигана призвів до того, що його дружина Оксана Самойлова, яка народила йому чотирьох дітей, подала на розлучення.

Жінка стала активно натякати на проблеми, хоча до цього розміщувала пости про досконалу сім'ю.

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