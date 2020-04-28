Українська співачка MARUV показала серію кадрів у новому, нетипово скромному для неї образі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який дуже сподобався її шанувальникам. Справа в тому, що фото були зроблені до чергової зміни іміджу. Артистка з'явилася з довгими синіми косичкмии, частково прихованими під хусткою, і в шкіряних рукавичках, підкорили фанатів, повідомляє Politeka.

Так, Ганна показала, як позувала з хусткою на голові з незвичайним принтом, шкіряних рукавичках з тонким сріблястим візерунком і в акуратному сукню білого кольору в чорний горошок. Головною родзинкою образу стала саме зачіска зірки, про що тут же згадали коментатори:

«Babe is on fleek😜», – підписала фото Корсун, зазначивши всіх, хто її створив новий образ .

«Шикардос😍😍😍😍», «Сині косички - це любов💙💙💙 Вже сумуємо за ним😣», «Якщо зняти з голови синю каракатицю, то буде прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косинка шикарна!!!!», «Знайди риму до слова красуня?» «Очко всевидюче на хустці, ти теж з ними.», «💫✨🌟красуня🌟😍 даєш сині волосся знову✊😊 дуже вони тобі йдуть🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила представити невеликий жартівливий відеоролик з вечірніми розвагами зі своїм чоловіком. Вже кілька тижнів зірка перебуває на карантині і замість того, щоб безцільно проводити час вдома, Анна намагається урізноманітнити будні жартівливими роликами.

В цей раз дівчина показала, як вона в жартівливій манері заграє з коханим, а також відкрито намагається його собзлазнит. Сам же чоловік зірка забавно сморщил ніс, ледь не відвертаючись, і заперечно захитав головою, як би не схвалюючи її дію.

Потім Ганна показала себе в образі чоловіка - якогось кавказця, якому сподобався її образ і який не проти зайняти місце "її крашу". Саме відео вийшло досить кумедними і комічними, але шанувальник не змогли залишити свою думку з-за публікації ролика в розділі Сторі.

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