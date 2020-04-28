Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула перед фанатами розкішним тілом в сукню, яка вирішила зняти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка позує сидячи на камеру, приспустивши сукню. Як можна помітити, співачка позує повністю без білизни, демонструючи на камеру елегантні вигини.
Сам знімок ніяк не підписаний, а оскільки співачка викинула його у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Як повідомлялося раніше, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва зробила несподіване зізнання і показала фото, яке не залишило байдужими багатьох.
Даша регулярно поповнює свій профіль в Instagram новими кадрами, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони. Зазначимо, її фото часто бувають досить відвертими.
Але на цей раз вона з'явилася в скромному синьому платті, доповнивши образ ювелірними прикрасами. Зірка віддала перевагу стриманому макіяжу.
«Мені 34 роки і я рада, що виглядаю на свій вік!», - написала Астаф'єва.
При цьому вона зізналася, що раніше мала проблеми зі шкірою.
"Я щиро за якісний домашній догляд, і за відповідальність перед навколишнім середовищем", - додала зірка.
Зазначимо, заява артистки викликало бурхливу реакцію фоловерів. У коментарях почали сперечатись про те, на скільки років виглядає Астаф'єва. Також шанувальники традиційно розхвалили зовнішність зірки.
Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі.
Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня.
Крім того Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі.