Зірка продемонструвала всім, чим можна!

Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула перед фанатами розкішним тілом в сукню, яка вирішила зняти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує сидячи на камеру, приспустивши сукню. Як можна помітити, співачка позує повністю без білизни, демонструючи на камеру елегантні вигини.

Сам знімок ніяк не підписаний, а оскільки співачка викинула його у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва зробила несподіване зізнання і показала фото, яке не залишило байдужими багатьох.

Даша регулярно поповнює свій профіль в Instagram новими кадрами, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони. Зазначимо, її фото часто бувають досить відвертими.

Але на цей раз вона з'явилася в скромному синьому платті, доповнивши образ ювелірними прикрасами. Зірка віддала перевагу стриманому макіяжу.

«Мені 34 роки і я рада, що виглядаю на свій вік!», - написала Астаф'єва.

При цьому вона зізналася, що раніше мала проблеми зі шкірою.

"Я щиро за якісний домашній догляд, і за відповідальність перед навколишнім середовищем", - додала зірка.

Зазначимо, заява артистки викликало бурхливу реакцію фоловерів. У коментарях почали сперечатись про те, на скільки років виглядає Астаф'єва. Також шанувальники традиційно розхвалили зовнішність зірки.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня.

Крім того Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі.