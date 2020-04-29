Відома українська модель Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", поскаржилася на карантинну "дієту"
На фото Лера позувала у рожевих кросівках і шортиках, сівши на п'яту точку. Образ Товстолес доповнила весняної курткою і стильними окулярами. Для більш спокусливого фото, зірка відкрила рот і поклала в нього палець. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Отьела Ляшки на карантині", - написала Лера під фото.
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Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 800 лайків і написали кілька коментарів:
"Тепер будеш як Fat Elefante", "Ти дуже гарна", "І це тільки ляшечки", "Прекрасні ляшки".
Раніше ми повідомляли, що Лера Товстолес в точності повторила макіяж, який любила робити ще на першому курсі.
Артистка поділилася свіжим фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою зовнішність семирічної давності. Красуня спробувала повторити саме той макіяж, який любила робити раніше - "на всі випадки життя".
Повідомлялося, що Лера Товстолес похвалилася красивим тілом.
Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності.
Крім того, не можна не звернути уваги на рельєфи артистки - її тонку талію і пружний живіт.
Лера посміхнулася, закинувши ногу на стілець, тим самим розставивши ноги.
Нагадаємо, гаряча зірка з "Кварталу 95" спустила плаття і похвалилася рельєфами
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