Відома українська модель Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", поскаржилася на карантинну "дієту"

На фото Лера позувала у рожевих кросівках і шортиках, сівши на п'яту точку. Образ Товстолес доповнила весняної курткою і стильними окулярами. Для більш спокусливого фото, зірка відкрила рот і поклала в нього палець. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Отьела Ляшки на карантині", - написала Лера під фото.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 800 лайків і написали кілька коментарів:

"Тепер будеш як Fat Elefante", "Ти дуже гарна", "І це тільки ляшечки", "Прекрасні ляшки".

Раніше ми повідомляли, що Лера Товстолес в точності повторила макіяж, який любила робити ще на першому курсі.

Артистка поділилася свіжим фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою зовнішність семирічної давності. Красуня спробувала повторити саме той макіяж, який любила робити раніше - "на всі випадки життя".

Повідомлялося, що Лера Товстолес похвалилася красивим тілом.

Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності.

Крім того, не можна не звернути уваги на рельєфи артистки - її тонку талію і пружний живіт.

Лера посміхнулася, закинувши ногу на стілець, тим самим розставивши ноги.

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