Популярний співак Стас Шурінс пояснив, чому в 2013 році екстрено покинув Україну

Відверту заяву виконавець зробив під час прямого ефіру з Лесею Нікітюк, передає Politeka.net.

Переможець проекту "Фабрика зірок-3" та "Танці з зірками-4" Стас Шурінс, який отримав популярність в минулому десятилітті, вимушено переїхав в іншу країну, і лише зараз відкрив таємницю своєї "втечі".

Як відомо, в 2013 році Стас Шурінс разом з дружиною переїхали в іншу країну і пояснили, що це пов'язано з важкою політичною ситуацією в Україні.

Але як виявилося, Стасу Шурінсу довелося піти з шоу-бізнесу, оскільки у його дружини Віолетти виявили рак мозку.

"Історія сумна, але зараз вже все добре. У жовтні того ж року їй зробили операцію. В листопаді 2013-го я навіть встиг презентувати альбом, та все - тур, який був запланований на 2014-й, злетів, ми залишилися взагалі без грошей. Нам навіть не на що було знімати квартиру в Україні", - відверто зізнався популярний співак.

Він також визнав, що вони були змушені переїхати через фінансові проблеми і курс реабілітації, в якому потребувала Віолетта.

"Ми переїхали в Німеччину, тут живуть батьки дружини. Щоб залагодити формальності з документами, мені навіть довелося працювати листоношею. Дружина успішно пройшла реабілітацію, а я після вимушеної творчої паузи пішов на проект The Voice of Germany і стало його фіналістом", - продовжив Стас Шурінс.

Підсумовуючи, співак додав, що його дружина Віолетта вже добре зараз відчуває, а важка хвороба знаходиться в стадії ремісії.

Раніше ми розповідали про трагедію в родині переможця шоу "Голос країни" Івана Ганзера. Співак зізнався, що його мама довгий час боролася з онкологічним захворюванням, але рак виявився підступніше.

Переможець першого сезону вокального шоу "Голос країни" заявив, що його вже покійна мама дуже багато зробила для того, щоб він став успішним артистом в Україні.

"Так сталося, що на "Голосі країни" всі бачили папу, але насправді мама дуже багато зробила для того, щоб я, власне, зараз був тим, ким я є зараз", - зізнався він у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, що переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

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