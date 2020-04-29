Голлівудська зірка Ніколь Кідман взяла участь у новій неймовірній фотосесії

Серію фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кідман кілька разів змінила вбрання, з'явившись зовсім у різних образах. На перших знімках вона була одягнена у світле плаття, її образ був жіночним і ніжним. На другому Ніколь обрала чорну сукню. Актриса злегка задерла її поділ, засвітивши свої стрункі ніжки. Крім цього, Кідман приміряла чоловічий костюм. Чорний піджак був завеликий, що зробило образ незвичайним і зухвалим.

«Дякую за те, що ви удостоїли мене цієї обкладинки. Ми знімали її на початку березня, що, здається, було вічність тому», - написала Кідман під постом.

За день її фото зібрали понад 130 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Приголомшлива», «Ух ти!!! Ці дивовижні фотографії, а ваше волосся чудове!», «Я просто обожнюю кучері», «Фантастична», «Справжня краса», «Це неймовірно», «Справжня краса всередині і зовні», «Будьте здорові. У чому секрет вашої краси», «Я бажаю тобі всього найкращого», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього, Ніколь Кідман опублікувала відео зі зйомки.

«Запитай мене що-небудь... ну майже все», - кокетливо підписала вона ролик.

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