Зірка сцени, яка вагітна від зоряного актора Орландо Блума повідомила, що не стало рідної і близької для неї жінки

У віці 99 років померла бабуся Кеті Енн Хадсон. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Перрі.

Вагітна артистка зіткнулася з втратою і дуже драматично її переживає, в прощальному пості, присвяченому бабусі, вона написала:

«Я не знаю, коли душа переходить у нове тіло. І якщо існує загробне життя, тобто там «зал очікування» для тих, хто прийшов і ще не пішов. Я задаюся питанням, чи отримає поцілунок від моєї бабусі душа, яка чекає, щоб увійти в новий мій світ. Я щиро сподіваюся на це».

Перрі також зазначила, що її бабуся об'єднала її сім'ю і була чудовою жінкою:

«Думаю, що там у бабусі є келих її улюбленого вина і модний образ, включаючи коштовності, природно. Все, що є у мене — це від батька, а в нього — від неї. Я так вдячна їй, що вона зробила з нас справжню сім'ю», - підкреслила знаменитість.

Хадсон не стало восьмого березня, вона прожила довге життя і її запам'ятають, як велику трудягу, пише Кеті:

«Моя бабуся була бійцем. Вона пережила Велику депресію, виховала трьох дітей, як швачка робила G-стрінги для дівчат з танцювальних шоу та інших подібних персонажів у Вегасі. Вона завжди була щирою, цікавою і приємною людиною. Вона була чудовою бабусею».

Як відомо, місяць тому нещастя атакувало Таїсію Повалій: вона невдало впала і зламала ногу в двох місцях.

Повалій зізналася, що для неї це - справжня трагедія, оскільки вона звикла виглядати бездоганно.

"Вчора була у лікаря, і він рекомендував починати потихеньку навантажувати ногу. Слава богу, що у мене переломи без зміщення – не довелося бути закутою в гіпс. Але поки доктор суворо попередив, що мені доведеться тимчасово забути про каблуки – тільки зручні тапочки. Для мене це трагедія, адже завжди звикла виглядати бездоганно", - відверто заявила співачка.

Вона також жартома заявила, що в події винован її чоловік Ігор Ліхута.

"В тому, що трапилося винен Ігор. адже Він мене постійно підгоняє – мовляв, концерти, ефіри, зйомки, завжди треба поспішати. Але, мабуть, хтось зверху подав мені знак, що краще взяти паузу, можливо, мене від чогось тимчасова втрата рухомості вберегла. Наприклад, зараз небезпечно літати – скрізь цей коронавірус вирує", - додала Таїсія Повалій.

"Коли зі мною трапилася ця біда, я плакала, звичайно, було боляче і прикро, адже стільки планів порушилося. Намагаюся швидше видужати, оскільки в квітні в моєму графіку багато виступів і зйомок – не можу підвести шанувальників", - резюмувала співачка і додала, що травма не заважає їй спілкуватися з улюбленим онуком.

Нагадаємо, актрису, подменявшую Ніколь Кідман, вбили прямо біля будинку.

Також Politeka писала, що пішла з життя відома актриса, Голлівуд сумує: серіали з нею стали культовими.