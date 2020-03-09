Емілія Кларк, Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман та інші красуні не відмовляються від жарких сцен в кіно

Шарліз Терон точно не соромиться знімати зайве в кіно. Вона ще в одному з перших фільмів "Два дні в долині", зняла одяг. Після цього було багато ролей, де їй довелося показувати жіночу красу. Про це пише "Космополітен".

«Я не вважаю це чимось поганим. Читаю сценарій, якщо сцена виправдана, я в ній знімуся», — говорить актриса.

Емілія Кларк, зірка "Гри престолів", почала грати у дорослих сценах вже в першому сезоні. Є думка, що актриса після третього сезону прописала у контракті пункт, за яким більше не покаже своє тіло. Але це не завадило їй бути оголеною у шостому сезоні, хоча сцена там не мала сексуального підтексту.

Актриса розповіла, що відмовилася від учавствия у кастингу «П'ятдесяти відтінках сірого» з-за занадто відвертих сцен.

Майкл Фассбендер зняв з себе все і показав, чим отчилается хлопчик від дівчинки. Актор дозволив знімати його в будь-яких ракурсах і довірив справу режисерові: «У мене є пеніс, як і у половини глядачів. А багато з іншої половини прекрасно знають, що це».

Енн Хетеуей знялася у фільмі "Любов та інші ліки", де їй довелося поступитися принципами: «Є люди, які без проблем роздягнуться… Але вони бояться здатися беззахисними або відкрити всю глибину емоцій… Для мене важлива не „оголення“, а інтимність моменту».

Анджеліна Джолі вже довела, що їй нічого не страшно. Вона грала багато разів у відвертих сценах.

У листопаді минулого року Джолі з'явилася на обкладинці журналу Harper’s Bazaar: «Моє тіло через багато пройшло за останні роки, особливо за чотири роки, і в мене є видимі і невидимі шрами», які нагадують їй про це.

Ніколь Кідман вже перші фільми вимагали оголених сцен. Актриса впевнена, що її особисті проблеми не повинні заважати грі: «Я не думаю про те, що я роздягнена… Мої особисті проблеми не повинні заважати акторства. Як тільки я замислююся, чи прийнятна роздягатися на екрані, я перестаю грати».

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