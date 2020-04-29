Голливудская звезда Николь Кидман приняла участие в новой невероятной фотосессии

Серию фото актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Кидман несколько раз сменила наряды, представ совершенно в разных образах. На первых снимках она была одета в светлое платье, ее образ был женственным и нежным. На втором Николь выбрала черное платье. Актриса слегка задрала его подол, засветив свои стройные ножки. Кроме этого, Кидман примеряла мужской костюм. Черный пиджак был великоват, что сделало образ необычным и дерзким.

«Спасибо за то, что вы удостоили меня этой обложки. Мы снимали ее в начале марта, что, кажется, было вечность назад», - написала Кидман под постом.

За день ее фото собрали более 130 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Ошеломительная», «Ух ты!!! Эти фотографии удивительны, а ваши волосы великолепны!», «Я просто обожаю кудри», «Фантастическая», «Настоящая красота», «Это невероятно», «Настоящая красота внутри и снаружи», «Будьте здоровы. В чем секрет вашей красоты», «Я желаю тебе всего наилучшего», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, Николь Кидман опубликовала видео со съемки.

«Спроси меня что-нибудь ... ну почти все», - кокетливо подписала она ролик.

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