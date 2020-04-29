Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася жарким кадром в білизні

Не так давно зірка перехворіла виросом і почала активно відпочивати вдома, проводити час з близькими і розповідати про набутий досвід. Після одужання дівчина також почала активніше вести соціальну мережа Instagram, ділитися стильними кадрами. Цей раз не став винятком - Ольга вразила кадром зі зйомок в одній білизні, передає Politeka.net.

Так, дівчина з'явилася в одній чорній білизні з підв'язками перед чоловіком в готелі. Цей кадр був представлений в одному з фільмів, в якому знімалася спокуслива актриса:

«Моя героїня виявляє, що вона і її чоловік «замкнені» в таємничому будинку, в який вони переїхали. Чого б ви хотіли, якщо б вам довелося закритися назавжди?» - написала дівчина під пікантним знімком.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ймовірно, гантелі, PS4 і деякі здорові закуски», «Я б подякував Бога, якщо б я був замкнений з тобою ..... 😘», «А ти??», «найкращий фільм, який я дивився», «Красива жінка!», «Жорсткуватий фільм виявився», «Juste Avivir La Femme Que j'aime A Mes Côtés 🙌🖤».

Зазначимо, раніше ольга Куриленко також прокоментувала своє одужання і життя на карантині після вірусу:

«Мушу сказати, мені особисто дуже подобається цей час (тепер, коли я одужала), так як мені не потрібно нікуди йти, мені не потрібно подорожувати і мені не треба працювати. Я жадала цього перерви цілу вічність, і тепер я можу мати його і надолужити згаяне. У мене так багато речей, які я залишила позаду, тому що у мене просто не було часу займатися чим-то з-за постійної роботи! І тепер я можу нарешті надолужити згаяне.

Жодного разу мені не було нудно. Навпаки, я вважаю, що мої дні проходять надто швидко, і я хотіла б, щоб дні були довші. Але навіть незважаючи на те, що я працюю над своїми особистими справами, я все ще ОТДЫХЫЮ від роботи, яка мені так потрібна, стільки болю більше немає», - розповіла Ольга.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

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