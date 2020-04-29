Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась жарким кадром в белье

Не так давно звезда переболела виросом и принялась активно отдыхать дома, проводить время с близкими и рассказывать о приобретенном опыте. После выздоровления девушка также начала активнее вести социальную сеть Инстаграм, делиться стильными кадрами. Этот раз не стал исключением - Ольга поразила кадром со съемок в одном белье, передает Politeka.net.

Так, девушка появилась в одном черном белье с подвязками перед мужчиной в отеле. Данный кадр был представлен в одном из фильмов, в котором снималась соблазнительная актриса:

«Моя героиня обнаруживает, что она и ее муж «заперты» в таинственном доме, в который они переехали. Чего бы вы хотели, если бы вам пришлось запереться навсегда?» - написала девушка под пикантным снимком.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вероятно, гантели, PS4 и некоторые здоровые закуски», «Я бы поблагодарил Бога, если бы я был заперт с тобой ..... 😘», «А ты??», «Самый лучший фильм, который я смотрел», «Красивая женщина!», «Жестковатый фильм оказался», «Juste Avivir La Femme Que J'Aime A Mes Côtés 🙌🖤».

Отметим, ранее ольга Куриленко также прокомментировала свое выздоровление и жизнь на карантине после вируса:

«Должна сказать, мне лично очень нравится это время (теперь, когда я выздоровела), так как мне не нужно никуда идти, мне не нужно путешествовать и мне не нужно работать. Я жаждала этого перерыва целую вечность, и теперь я могу иметь его и наверстать упущенное. У меня так много вещей, которые я оставила позади, потому что у меня просто не было времени заниматься чем-то из-за постоянной работы! И теперь я могу наконец-то наверстать упущенное.

Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы дни были длиннее. Но даже несмотря на то, что я работаю над своими личными делами, я все еще ОТДЫХЫЮ от работы, которая мне так нужна, столько боли больше нет», - рассказала Ольга.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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