Через різке погіршення стану здоров'я зірці довелося скасувати найближчий концерт

Інцидент стався з 49-річним Глібом Самойловим, колишнім фронтменом рок-групи "Агата Крісті" і нині лідером колективу The MATRIXX. Повідомлення про перенесення виступу з'явилося в соцмережі Фейсбук. Тут же розкривається причина.

"Дорогі друзі! На жаль, ми змушені повідомити, що онлайн-концерт Гліба Самойлова і групи The MATRIXX, запланований на 29 квітня, переноситься на 10 травня у зв'язку зі станом здоров'я Гліба. Його екстрено госпіталізували з гострим приступом панкреатиту. Зараз стан артиста стабільний, він перебуває під наглядом лікарів", - йдеться на сторінці групи.

Віддані фанати кинулися бажати легенді року якнайшвидшого одужання, деякі покартали кумира за "зловживання алкголем".

"Бережіть його! З осені було видно, що Глібу нелегко. Здоров'я, сил, оптимізму! Всі почекають"

"Вся ця свистопляска позначається на самопочутті. Тонкий внутрішній світ. Все буде добре! Поруч рідні, друзі, шанувальники, лікарі і над усім цим Бог) все буде відмінно!"

"І закінчуй бухати !"

"Одужуйте, Гліб, а концерт - це дрібниці. Для нас головне, щоб ви не хворіли. І всій команді бажаю здоров'я."

"Гліб, годі зловживати😀🍷"

Нагадаємо, The Matrixx була заснована Глібом Самойловим після розпаду його попереднього проекту — групи «Агата Крісті» у 2010 році. До неї також увійшли барабанщик «Агати Крісті» і НАІВ Дмитро Хакімов, клавішник «Агати Крісті» Костянтин Бекрев і гітарист групи НАІВ Валерій Аркадін.

Панкреатит — захворювання підшлункової залози, при якому розвивається запалення цього органу, оскільки ферменти, що використовуються для перетравлення їжі, не покидають залозу, а залишаються в ній і починають руйнувати її.

Нагадаємо, що засновник "Агати Крісті" розповів про плани окупантів на Донбасі: "Тонкі речі відбуваються"

Як повідомляла Politeka, экс-лідер "Агата Крісті" розжарила російську владу за брехню про Україну: "Відбувається не те, що нам розповідають"

Також Politeka писала, що засновник "Агата Крісті" звинуватив Україну в бомбардуванні Донбасу: "Коли людина говорить по-російськи, то..."