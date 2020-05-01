Чорняві красуні здатні зачаровувати і закохувати в себе, і українські зірки, безумовно, володіють цим талантом

Politeka.net згадала найяскравіших брюнеток українського шоу-бізнесу, які люблять засвітити зайве і виставити напоказ в глибокому декольте свої принади.

Екс-ВІА Гра Надія Мейхер довгий час була найбільш привабливою учасницею тріо завдяки своїй неймовірній фігурі і пишним формам. Красуня і сьогодні розбурхує фантазію тисяч чоловіків, адже залишається жіночною і чарівною.

Настя Каменських хоч і вийшла заміж, намагається підтримувати свій спокусливий образ. На концерти Настя одягає досить відверті вбрання, що підкреслюють її фігуру.

Українська співачка Ані Лорак любить стримані вбрання, але іноді дозволяє собі побешкетувати. Красуня має відмінну фігуру – всі наряди виглядають на ній чудово.

Солістка «Неангелів» Вікторія Смеюха має не тільки незвичайний голос, але і яскраву зовнішність. Зірка займається спортом, завдяки чому має дуже красиву фігуру. Смеюха любить ділитися фотографіями в купальниках і розкішних нарядах.

Екс-солістка «Нікіти» Даша Астаф'єва давно заробила титул однієї з найкрасивіших і найбажаніших жінок України. Зірка часто ділиться відвертими знімками і не соромиться свого тіла. Вона навіть знімалася для журналу Playboy.

Ще одна екс-ВІА Гра Санта Дімопулос теж здатна підкорити своєю красою кого завгодно.

Нагадаємо, що Астаф'єва в сітці забула про сором і влаштувала розпусні танці: «Воу, воу, легше».

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