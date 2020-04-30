Король поп-сцени Філіп Кіркоров розкішно відзначає свій 53-й день народження

Про це пише Politeka.net.

Відповідне відео він опублікував у своєму особистому Instagram.

На відеоролику можна побачити, як Філіп Кіркоров у своєму розкішному особняку намагається відкрити величезну пляшку шампанського.

"Починаємо вечірку. Залишайтеся вдома", - йдеться у підписі до відео.

Варто додати, що іменинник Філіп Кіркоров дуже довго не міг впоратися з пляшкою, але через якийсь час вона все-таки "здалася".

В коментарях відзначили, що король поп-сцени Філіп Кіркоров пустився у всі тяжкі компанії співака Миколи Баскова, оскільки його голос було чути за кадром.

"З днем народження Філіп", "Який домашній кайф!! Красиво так з кульками !! А хто у вас в гостях, зараз по голосам будемо розгадувати...", "Відірвіться по повній!", "Супер, вітаю!", "Чому він відкриває, а жмурюсь я", "І нам келишок вашого ігристого за ваше здоров'я", "Баскова чути, ми всі знаємо", "З днем народження вас. Нехай ваше життя буде наповнене радістю, достатком, любові і щастям. Обожнюю вас", - завалили вони коментарями публікацію Киркорова.

Раніше ми розповідали про те, що Філіп Кіркоров продовжує отримувати самі різні привітання з нагоди свого дня народження.

На цей раз "відзначився" співак і шоумен Олександр Ревва. В своєму особистому Instagram російська зірка опублікувала пост, присвячений відомому виконавцю Філіпу Кіркорову, який відзначає сьогодні свій 53-й день народження.

Крім вітального тексту, Олександр Ревва також поділився цілої підбіркою спільних знімків з Філіпом Кіркоровим, де також можна побачити і дружину шоумена Анжеліку.

Нагадаємо, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики".

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