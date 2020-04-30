Король поп-сцены Филипп Киркоров роскошно отмечает свой 53-й день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее видео он опубликовал в своем личном Instagram.

На видеоролике можно увидеть, как Филипп Киркоров в своем роскошном особняке пытается открыть огромную бутылку шампанского.

"Начинаем вечеринку. Оставайтесь дома", - говорится в подписи к видео.

Стоит добавить, что именинник Филипп Киркоров очень долго не мог справиться с бутылкой, но через какое-то время она все-таки "сдалась".

В комментариях отметили, что король поп-сцены Филипп Киркоров пустился во все тяжкие в компании певца Николая Баскова, поскольку его голос было слышно за кадром.

"С днём рождения Филипп", "Какой домашний кайф!! Красиво так с шариками !! А кто у вас в гостях, сейчас по голосам будем разгадывать...", "Оторвитесь по полной!", "Супер, поздравляю!", "Почему открывает он, а жмурюсь я", "И нам бокальчик вашего игристого за ваше здоровье", "Баскова слышно, мы все знаем", "С днем рождения вас. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, изобилием, любви и счастьем. Обожаю вас", - завалили они комментариями публикацию Киркорова.

Ранее мы рассказывали о том, что Филипп Киркоров продолжает получать самые различные поздравления по случаю своего дня рождения.

На этот раз "отличился" певец и шоумен Александр Ревва. В своем личном Instagram российская звезда опубликовала пост, посвященный известному исполнителю Филиппу Киркорову, который отмечает сегодня свой 53-й день рождения.

Помимо поздравительного текста, Александр Ревва также поделился целой подборкой совместных снимков с Филиппом Киркоровым, где также можно увидеть и супругу шоумена Анжелику.

Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".

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Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".