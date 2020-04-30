Український комік Юрій Ткач продовжує проводити час зі своєю дочкою на карантині

Про це пише Politeka.net.

У своєму особистому мікроблозі Instagram зірка "Квартал 95" Юрій Ткач опублікував зворушливий знімок з маленькою дочкою.

Заради фото комік Юрій Ткач зі своєю дочкою Лізою корчать гримасу і насолоджуються ChupaChups, сидячи в автомобілі.

Певно, шоумен був змушений вийти з самоізоляції, оскільки на них також видно захисні шоломи, необхідні при виході на вулицю в умовах карантину.

"Завжди на одній хвилі", - підписав Юрій Ткач свіжий знімок в Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і нагадали шоумену, що паличка від ChupaChups не може бути їстівною.

"Які ви молодці", "Яблуко від яблуні", "Юрчик, якщо що, паличка не їстівна! Скучив за вами!", "Ви такі класні, обожнюю вас", "Крихітка Лізі", "Як це мило", "Татова донька", "Які ви класні, просто супер", "Завжди на позитиві", "Неперевершені", "Ми всі в душі залишаємося дітьми", - написали вони в коментарях під фотографією.

Раніше ми повідомляли, Ткач і його колега по "Кварталу" Євген Кошовий випустили жартівливий кліп на злободенну тему. У ньому артисти розповіли про свою карантинної «дієті». Гумористи зізналися, що через постійне байдикування вдома, їм весь час хочеться їсти. А це не може не позначатися на фігурі.

«Якщо ми і далі так будемо набивати позиками, через місяць в «Кварталі» буде ще два Юзика», - співають артисти.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом маленької доньки.

Як повідомляла Politeka, роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільною фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"